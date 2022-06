Tierfreund rettet streundende Katzen in Stendal und fordert Kastrationspflicht

Stendal - Ein Schatten huscht an Christian Dissars (44) vorbei und verschwindet in einem Gebüsch vor der Pestalozzischule in der Max-Planck-Straße in Stendal. Er wirkt schlagartig hellwach. „Das ist der Streuner, den ich seit einigen Tagen hier immer wieder sehe.“ Er nähert sich der kleinen schwarzen Katze. Anfangs ist sie noch scheu und versteckt sich im grünen Dickicht. Nur ihre leuchtend gelben Augen sind zu sehen. Vorsichtig lockt der Stendaler die Katze aus ihrem Versteck. Langsam gewinnt er ihr Vertrauen und nimmt sie in den Arm.