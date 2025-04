Stendal - Kinder, wie die Zeit vergeht! Das Sportmuseum in Stendal, das regional und überregional nicht nur Sportfans in die Stadtseeallee 1 lockt, feiert in diesem Jahr bereits seinen fünften Geburtstag. Ein schöner Anlass, finden die Ehrenamtlichen und ihre Partner für die Aktion, Jung und Alt zu einem Quiz einzuladen. Einem Sportquiz, das noch viel mehr ist, denn: „Sportgeschichte und Stadtgeschichte und Kulturgeschichte sind immer ganz eng beieinander“, sagt Sportmuseumsleiter Uwe Bliefert.

Das Sportquiz ist zweigeteilt: Es gibt einen Zettel mit fünf Fragen für Kinder bis 15 Jahre und einen für Erwachsene ab 16 Jahren mit neun Fragen. Gesucht wird jeweils ein Lösungswort. Federführend bei der Suche nach passenden Fragen war der Sporthistoriker und ehrenamtliche Museumsmitarbeiter Jörg Hosang. „Bei den Kindern geht es um Dinge, an denen sie selbst beteiligt waren oder sind oder die gern in Familie erkundet werden können“, sagt Jörg Hosang und denkt dabei zum Beispiel an die Frage nach der Länge einer Laufrunde um den Stendaler Stadtsee. Wer sie aufmerksam absolviert, findet unterwegs die Lösung.

Bei den Erwachsenen-Fragen gibt es eine Dreiteilung nach Epochen: vor 1945, aus der DDR-Zeit, nach der Wende. Das Quiz soll Spaß machen, aber auch Stendaler Sportgeschichte vermitteln. „Wir sehen es ein bisschen als Bildungsauftrag“, sagt Uwe Bliefert und lädt zum Besuch ins Sportmuseum ein. Denn dort sind auf jeden Fall Antworten auf die Quizfragen zu finden.

In den kommenden Wochen werden die Ehrenamtlichen vom Museum aber auch unterwegs sein, zum Beispiel am Dienstag, 29. April 2025, beim Vereinstag der Kreissparkasse Stendal, um für das Quiz zu werben. Am Freitag, 16. Mai 2025, nehmen sie an der Stendaler Kulturnacht teil. Zudem wird die Stendaler Volksstimme als Partner der Aktion in den nächsten Wochen über einige der sporthistorischen Themen berichten.

Grill-Gutschein, Biber-Ticket-Gutscheine, Auto für ein Wochenende

Einsendeschluss ist am 23. Mai 2025. Die Preisübergabe ist für den 5. Juni 2025 vorgesehen. Das sich das Mitmachen lohnt, dürfte beim Blick auf die attraktiven Preise schnell klar sein: Die Volksstimme stellt drei 50-Euro-Biberticket-Gutscheine sowie Sporttaschen zur Verfügung, vom Autohaus Dehn gibt es unter anderem einen 100-Euro-Grillpaket-Gutschein, ein E-Auto für ein Wochenende und einen 50-Euro-Gutschein für Edeka. Die Kreissparkasse Stendal stellt unter anderem fünf Zehner-Karten fürs Altoa, fünf 25-Euro-Wunschgutscheine und fünf Kino-Gutscheine (inklusive Popcorn) zur Verfügung. Vom E-Center Stendal gibt es einen Schwenkgrill, Spiele (darunter Pokémon) und Kopfhörer. Auch der Verein Kinderstärken mit dem Stadtteilmanagement Stadtsee bereitet als Partner für den gut gefüllten Preise-Tisch etwas vor.

Hier gibt’s die Quizzettel

Erhältlich sind die Quizzettel an folgenden Stellen (dort können sie auch abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden): Sportmuseum der Hansestadt Stendal, Stadtseeallee 1, 39576 Hansestadt Stendal (für postalische Teilnahme); Volksstimme Stendal, Hallstraße 51; Stadtteilmanagement, Adolph-Menzel-Straße 18; Tourist-Information im Rathaus; Kreissportbund Stendal-Altmark, Osterburger Straße 40. Auch in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse sollen die Zettel erhältlich sein.

Die beiden Teilnahmezettel stehen zum Download und zum Ausdrucken online bereit unter https://tinyurl.com/SportquizSDL (Link führt auf die Stadtseite).