Tourismus, Pferdesport, Gastronomie: Wie das Elbedorf Billberge wiederbelebt werden soll

Billberge - Der Stendaler Kreistag positionierte sich während seiner Sitzung am Donnerstagabend eindeutig: Nicht allein die Höhe des Kaufpreises solle ausschlaggebend sein, wer den Zuschlag für Billberge erhält, sondern das Konzept. Er appelliert deshalb in Richtung CJD als Noch-Eigentümer der Liegenschaft, „ebenfalls die Ziele der Region in den Vordergrund zu stellen und nicht einfach nur nach der Höhe der angebotenen Kaufpreise zu entscheiden.“