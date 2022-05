Deichsanierung Treueldeich bei Rogätz wird mit Blick auf künftige Hochwasser der Elbe Stück für Stück erneuert

Am Treueldeich bei Bertingen/Rogätz werden große Erdmassen bewegt, um künftig den Hochwasserschutz für eine ganze Region zu gewährleisten. Gebaut wird in Abschnitten, um bei drohenden Fluten kurzfristig wieder dichtmachen zu können. Das Land investiert 5 Millionen Euro in den ersten Teil, auch die Ausschreibung für den sogenannten „Heldendeich“ läuft an.