Trio in Kläden bietet Blumen und viel mehr

Kläden - Einkaufen auf dem Lande leicht gemacht, obwohl der Konsum Dorf geschlossen wurde. Das ist in Kläden in einem Blumenladen möglich. „Wer sein Ziel kennt, findet den Weg“ – Mit diesem Zitat lässt sich am besten beschreiben, wie Sven Koetzsche es bewältigt, sein Floristikgeschäft in dem kleinen Ort, der zur Einheitsgemeinde Bismark gehört, gleichzeitig mit der Ausübung seines Hauptberufes im Rettungsdienst erfolgreich zu betreiben.