Mit Spezialmaschinen dringen die Mitarbeiter der Firma Rudolph in ungeahnte Tiefen vor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Wie sieht es unter Tangermünde aus? Kleine Häufchen auf dem Gelände der Firma Rudolph geben die Antwort: Sande und Tone wechseln mit Geschiebemergel in den unterschiedlichen Tiefen. Diese Erkenntnis ist aber nur das Nebenprodukt einer aufwendigen Bohrung in eigener Sache, die gleichzeitig in der Unternehmensgeschichte einen Rekord darstellt.