Zwei Männer wurden am Sonntag in Stendal in ihrer Wohnung überfallen. Archivfoto: Martin Rieß

Zwei Männer wurden am Sonntagabend in ihrer Wohnung in Stendal überfallen.

Stendal l Ein 32- und ein 33-Jähriger sind am Sonntag gegen 20 Uhr in ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal überfallen worden. Acht Personen – nach Angaben der Polizei russischer Herkunft – sollen nach dem Öffnen der Tür widerrechtlich die Wohnung betreten und durchstöbert haben. Die Eindringlinge entwendeten einen Hund, mehrere Kameras sowie einen Laptop und flüchteten unter anderem mit einem Pkw Opel. Einer der Überfallenen informierte die Polizei. Die Beamten fanden bei ihrer Fahndung Hund und Opel im Stadtgebiet. In der Wohnung wurde eine akribische Spurensuche vorgenommen. Die Ermittlungen werden im zuständigen Fachkommissariat der Polizeiinspektion Stendal geführt

