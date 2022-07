Umzug: Was in Heeren den Kindern im neuen Jugendclub gefällt

Heeren - „Ich habe vorher in meiner Freizeit nicht gebastelt“, sagt der 12-jährige Kilian aus Heeren mit einem Lächeln. Diese Tatsache hat sich nun geändert, seitdem er mit seinem jüngeren Bruder Korwin dienstags regelmäßig den Jugendclub in Heeren besucht. Der Treffpunkt für Kinder und Jugendliche feierte Mitte November Wiedereröffnung nachdem der Club von der Westheerener Straße in die alte Schule hinter das Gemeindehaus in die Sälinger Straße zog.