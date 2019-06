Ein Autofahrer wurde bei einem Unfall am Freitag in Stendal verletzt.

Stendal l Vier Pkw waren in einem Unfall verwickelt, der sich am Freitag gegen 16.20 Uhr in der Arneburger Straße in Stendal ereignete. Dabei zog sich ein Mann leichte Verletzungen zu. Auf Höhe der Sportanlage „Am Hölzchen“ musste ein Autofahrer verkehrsbedingt halten. Dahinter stoppte ein zweiter Wagen. Ein 49-Jähriger, der mit einem Kia folgte, übersah nach Angaben der Polizei die stehenden Fahrzeuge und fuhr auf sie auf. Ein weiterer Pkw wich zwar nach rechts aus, berührte aber dennoch den Kia. Der Kia-Fahrer wurde verletzt; alle vier Auto trugen Beschädigungen davon.