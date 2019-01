Das Ergebnis der Kollision am Altmark-Forum. Foto: Polizei

Zwei Autos stießen am Samstagabend in Stendal auf der Kreuzung am Altmark-Forum zusammen.

Stendal l Auf der Kreuzung am Altmark-Forum in Stendal sind am Sonnabend gegen 21.30 Uhr zwei Autos miteinander kollidiert. Die 18-jährige Fahrerin eines Fiat nahm an der Kreuzung – die Ampeln waren aus – einem VW die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß standen beide Autofahrer wie auch die 18-jährige Beifahrerin aus dem Fiat unter Schock. Der Sachschaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.

