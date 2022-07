Unihockeyturnier sorgt für mehr Intgration in Bittkau an der Elbe

Einmal im Jahr wird in Bittkau bei Tangerhütte unter dem Label „Integration durch Sport“ zu einem Unihockey-Turnier mit vielen jugendlichen Gästen eingeladen. Zum fünften Mal fand es in dieser Woche statt, den heiß begehrten „Fairplay-Pokal“ gab es für die „Blindfische“ von der DRK-Wasserwacht aus Tangerhütte.

Bittkau - So ein bisschen Regen hielt am Mittwochnachmittag in Bittkau keinen der 32 Spieler aus Stendal, Kehnert, Uetz, Bittkau oder Schelldorf davon ab, in den sportlichen Wettkampf mit anderen Jugendlichen zu treten. Mit dem Hockeyschläger ging es darum, einen Ball über den Rasen ins gegnerische Tor zu befördern.