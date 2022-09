Unterricht auf Ukrainisch: Wie läuft die Integration an Stendaler Schulen?

Sechs Monate nach Kriegsausbruch nehmen im Landkreis Stendal 238 ukrainische Kinder am Schulunterricht teil. Die Volksstimme hat bei Schulleitungen nachgefragt, wie sich der Schulalltag durch sie verändert hat.

Die Anzahl ukrainischer Kinder und Jugendlicher in den Schulen nimmt zu – auch im Landkreis Stendal. Das stellt sowohl die Schüler als auch Verantwortlichen vor Herausforderungen.

Stendal - Seit sieben Monaten herrscht Krieg in der Ukraine und auch in Deutschland hat sich landauf, landab das Bild auf den Straßen verändert. Fast eine Million Geflüchtete aus der Ukraine wurden seit dem 24. Februar bei dem deutschen Ausländerzentralregister registriert. Viele von ihnen waren Frauen mit Kindern, die nun auch mehr und mehr in den deutschen Schulalltag integriert werden.