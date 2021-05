Verantwortliche holen sich Ideen von Dessauer Kollegen: Nach Tierbereichen getrennte Arbeitsgeräte vermindern Infektionsrisiken

Tangerhütte - bsh

Neue, nach Tierbereichen getrennte Arbeitsgeräte wurden jetzt für den Wildpark in Weißewarte angeschafft. Solche Ideen für eine verbesserte Bewirtschaftung des Wildparkes in Weißewarte bekommen der Betreiber- und der Förderverein des Wildparks unter anderem durch die Kooperation mit anderen Einrichtungen, wie etwa dem Tierpark in Dessau. Dort nahmen Vertreter aus Weißewarte jetzt an einer Weiterbildung teil.

Ende 2019, als es nach der Kündigung der Leiterin, dem Ausleihen externer Tierpfleger und Ideen, den Park zu verkaufen, auch um die Frage des Erhalts des Wildparkes in Weißewarte gegangen war, hatte in einer öffentlichen Diskussionsrunde Jan Bauer, Leiter des Tierparks in Dessau, seine Unterstützung angeboten.

Er ist außerdem Geschäftsführer der Deutschen Tierpark-Gesellschaft (in der auch der Wildpark Mitglied ist) und hatte damals schon die Besonderheit der Anlage in Weißewarte betont: „Sie haben hier den einzigen Wildpark in ganz Sachsen-Anhalt.“

36 neue Geräte - aber Schubkarren sind Mangelware

Im Rahmen einer Weiterbildung im Tierpark in Dessau, die im Rahmen dieser Unterstützung zustande kam, nahmen jetzt Fred Stoike, Vorsitzender des Betreibervereins Wildpark Weißewarte, Michael Grupe, Fördervereinsvorsitzender, sowie Tierpflegerin Melanie Laufing einiges an frischen Ideen nach Weißewarte mit.

So ist ihnen dort empfohlen worden, die Gehege der verschiedenen Tierarten (Geflügel, Schwarzwild, Schalenwild und weitere) mit jeweils separaten Arbeitswerkzeugen zu bearbeiten, um den Hygiene-Standard zu verbessern und mögliche Infektionen zu vermeiden.

36 neue Gerätschaften von der Harke über Schaufeln bis zu Besen und mehr konnten dank der Unterstützung des lokalen Raiffeisen-Marktes und der Beteiligung von Betreiber- und Förderverein angeschafft werden.

Allerdings waren zurzeit nur zwei Schubkarren zu bekommen, weil diese Mangelware seien, berichtet Michael Grupe. Er würde sich deshalb freuen, wenn Unterstützer des Parkes weitere sponsern könnten. „Wir brauchen noch acht Karren“, sagt er.