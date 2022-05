Verkehrschaos in Stendal: Stau auf Lüderitzer Straße

In Stendal gibt es am Montag, 23. Mai, von Süden nur einen Weg hinein und hinaus.

So weit das Auge reicht: In der Lüderitzer Straße in Stendal hat es sich am Montag bis zur B189 gestaut.

Stendal - Der Verkehr in Stendal steht. Zumindest in der Lüderitzer Straße. Die Zufahrt zu Richtung Magdeburg war am Montag, 23. Mai, die einzige Möglichkeit, in die Stadt zu gelangen. Zwei Baustellen sind Schuld an dem Verkehrschaos.