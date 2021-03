An dieser Kreuzung passierte am Mittwoch der Unfall. Foto: Polizei

In Stendal wurde ein junger Kradfahrer bei einem Unfall verletzt.

Stendal (vs) l In der August-Bebel-Straße in Stendal kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Was war passiert?

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer wollte aus einer Nebenstraße auf die August-Bebel-Straße auffahren. Dabei übersah er einen 16-jährigen Kradfahrer mit seinem Zweirad. Es kam zum Zusammenstoß und der Kradfahrer zu Fall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.