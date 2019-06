Ein Berliner hat in Tangermünde seine Ehefrau umgefahren. Sie wurde verletzt.

Tangermünde l Leichte Verletzungen zog sich eine 68-jährige Berlinerin bei einem Unfall am 1. Juni gegen 10.35 Uhr in Tangermünde zu. Mit ihrem 70-jährigen Ehemann war sie auf Suche nach einem Parkplatz. Sie ging dazu die leicht abfallende Schlossfreiheit entlang, ihr Mann folgte im BMW. Auch er schaute nach einem Parkplatz, war so kurz unaufmerksam und fuhr seiner Ehefrau in die Beine. Sie stürzte und wurde verletzt.