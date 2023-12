Eigentümer des ehemaligen Verwalterhauses auf dem Komtureigelände in Werben an der Elbe sind mit dem bisherigen Ablauf der Sanierung zufrieden.

Werben - Mit dem Baufortschritt am ehemaligen Verwalterhaus in Nachbarschaft der St.-Johanniskirche in Werben zeigen sich die Eigentümer und Investoren „im Großen und Ganzen zufrieden“, wie David Gössler sagte. Das markante Haus, das zu einem Gebäude-Quartett auf dem Komtureigelände zählt, wandelt sich: Es soll nach der aufwendigen Sanierung mehrere Ferienwohnungen beherbergen. Das Richtfest war beim offiziellen Baustart vor gut zwei Monaten noch für Dezember angekündigt. Daraus wird allerdings nichts.