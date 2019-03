Sonnenschein und Blütenregen: Mandy und Ron Harder heirateten am 28. April 2018 in Wittenberge. Nun gewannen sie bei der Volksstimme-Aktion. Foto: Mandy Kümpel

Mandy und Ron Harder aus der Region Osterburg setzten sich bei Aktion "Altmark Hochzeit" durch.

Stendal/Salzwedel l „Das ist ja Wahnsinn“, schoss es am Montag aus Mandy Harder heraus, als sie den Anruf mit der Mitteilung über den Gewinn der Hochzeitsaktion der Volksstimme bekam. Sie und ihr Mann Ron Harder hatten am 28. April des vergangenen Jahres in Witteberge geheiratet. Sie sandten ihr Lieblingsbild der Hochzeit bei der Volksstimme ein und können sich nun über einen Reisegutschein in Höhe von 500 Euro freuen.

Lange mit Hochzeit gezögert

Das junge Paar stammt aus der Nähe von Osterburg und lebt mittlerweile in Hamburg. Sie ist in Wollenrade aufgewachsen, und er kommt aus Flessau. Beide gingen in Osterburg aufs Gymnasium. Immer wieder hatten sich ihre Wege zufällig gekreuzt. Nach dem Abitur des Bräutigams fanden beide schließlich zueinander. Bis zur Hochzeit dauerte es aber noch einige Jahre.

5504 Stimmen abgegeben

Bei der Hochzeitsaktion konnten sie in der Finalrunde der letzten zehn Paare sich mit 1698 von 5504 abgegebenen Stimmen durchsetzen. Zweitplatzierte waren Katharina und Michael Müller mit knapp 700 Stimmen.

Insgesamt machten 5296 Teilnehmer online mit, 208 gaben den Coupon ab.