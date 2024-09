Stendal. - Der Kidsclub im Stadtseegebiet in Stendal hat seit dem Ende der Sommerferien geschlossen. Der Verein Lebendige Steine kann die hohe Anzahl an Kindern nicht mehr betreuen. Ein neues Konzept muss her. Samuel Kloft, Geschäftsführer der Eckstein-Sozialdiakonie, erklärt, was passieren muss, damit der Kidsclub wieder öffnen kann.

