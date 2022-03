Warum die Stadt Stendal zwei Kindertagesstätten abgeben möchte

Eine Sanierung und ein Kita-Neubau können in Stendal nicht umgesetzt werden. Für die Bauarbeiten an den Kindertagesstätten „Regenbogenland“ und „Kleine Strolche“ fehlt das Personal.

Stendal/Dahlen - Die Kindertagesstätten „Regenbogenland“ in Süd und „Kleine Strolche“ in Dahlen sind kommunale Einrichtungen – das könnte sich aber bald ändern. Denn auf Vorschlag der Stadtverwaltung soll der Stadtrat die Verwaltung damit beauftragen, den Wechsel in freie Trägerschaft zu prüfen. Das Ziel: Die Kitas werden beide von einem freien Träger oder jede von einem anderen freien Träger übernommen, der dann die dringend notwendige Sanierung beziehungsweise einen Kita-Neubau in Angriff nimmt – mit seinem eigenen Personal.