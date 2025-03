Ein Kran der Firma Freytag steht am Montag, 10. März, in der Fußgängerzone (Breite Straße) in Stendal. Das ist der Grund.

Warum in der Fußgängerzone in Stendal ein Kran steht

Stendal - Fußgänger bleiben stehen, beobachten was hier vor sich geht. Mitten in der Fußgängerzone in Stendal steht am Montag, 10. März, ein Kran. Fred Freytag, Chef des gleichnamigen Unternehmens, das den Kran stellt, erklärt, was gemacht wird.