Die Stendaler Polizei hat in Dahlen dem Weihnachtsmann aus der Patsche geholfen. Sein Gefährt machte schlapp und die Bescherung in der Kita drohte auszufallen.

Die Stendaler Polizei hat den Weihnachtsmann aus der Patsche geholfen.

Dahlen. - Die Stendaler Polizei hat am Dienstagmorgen einen ungewöhnlichen Hilferuf erhalten - und zwar vom Weihnachtsmann höchstpersönlich.

Dieser war den Angaben der Polizei zufolge voll beladen mit Geschenken unterwegs zur Kita "Die kleinen Strolche" in Dahlen (Landkreis Stendal). Doch unterwegs gab es einen technischen Defekt an seinem Gefährt, teilt die Polizei mit. Die Bescherung drohte auszufallen.

Polizei hilft dem Weihnachtsmann: Bescherung in Kita gesichert

Doch der Weihnachtsmann habe sich zu helfen gewusst und sich an die Polizei gewandt. Zwei Beamtinnen der Stendaler Polizei reagierten sofort und begleiteten den Weihnachtsmann zur Kita.

"So konnte er die Geschenke wie geplant überreichen und die Kinderaugen zum Leuchten bringen", so die Polizei, die diese Gelegenheit auch gleich nutzte und mit den Kindern über das Thema "Sicher unterwegs in der dunklen Jahreszeit" sprach.

Dazu verteilten die Beamtinnen als praktische Unterstützung kindgerechte Warnwesten.