Das weihnachtliche Treiben in Stendal ist eröffnet. Das erwartet die Besucher.

Adventsmarkt in Stendal eröffnet: Besucher erwartet festliche Vielfalt

Der Weihnachtsmann Hartmut Thomas und seine zwei Engel verteilen täglich Geschenke auf dem Weihnachtsmarkt in Stendal.

Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann hat Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) gestern Nachmittag den Weihnachtsmarkt rund um Rathaus und Marienkirche eröffnet. Schon vor der offiziellen Eröffnung tummelten sich die Besucher an den zahlreichen Marktständen. „Ich bin zum ersten Mal auf dem Stendaler Weihnachtsmarkt und es gefällt mir sehr gut. Besonders toll finde ich die vielen Stände, die es hier gibt“, sagte Bärbel Schmidt aus Perleberg.

Aber nicht nur Erwachsene zieht es auf den Weihnachtsmarkt in der Stendaler Innenstadt. Auch für Kinder wird einiges geboten. So verteilt der Weihnachtsmann (Hartmut Thomas), gestern begleitet von zwei Goldengeln, täglich um 15 Uhr Geschenke an die jüngsten Besucher. Der Stendaler Weihnachtsmarkt ist bis Sonntag täglich ab 11 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten auf dem Weihnachtsmarkt in Stendal 2023: