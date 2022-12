Weihnachtsmarkt in Stendal erstrahlt im Lichterglanz

Der Weihnachtsmarkt in Stendal ist in vollem Gange. Die großen Programmpunkte kommen aber erst noch,

Der Weihnachtsmarkt in Stendal kann im Jahr 2022 endlich wieder in seinem vollen Glanz erstrahlen.

Stendal - Kaum hat der Weihnachtsmarkt am 8. Dezember in Stendal geöffnet, strömen erste Besucher über den Marktplatz. Für einen Donnerstagabend kann schon von einem kleinen Ansturm gesprochen werden. Der wird sich am Wochenende sicherlich wiederholen.

Wer noch unentschlossen ist, wirft vielleicht am Samstag, 10. Dezember, einen Blick auf den Weihnachtsmarkt. Der erste Höhepunkt ist um 13.40 Uhr die Abholung des größten Weihnachtsstollens der Altmark von der Konditorei Müller. Ab 14 Uhr wird der Stollen verkauft. Die Einnahmen werden gespendet. Ab 19.30 Uhr spielt die Band „Tick2Loud“ weihnachtliche Livemusik.