Stendaler Weihnachtsmarkt 2022 – Wann und wo findet er statt?

Stendal/DUR/acs - Auch in diesem Jahr findet der Stendaler Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende statt. Vom 6. Dezember bis 11. Dezember 2022 können Besucher den festlich beleuchteten Marktplatz, den riesigen Tannenbaum und den Duft von zahlreichen weihnachtlichen Leckereien genießen. Im Rathaus gibt es außerdem eine Kunsthandwerker- und Töpfermeile, in denen einzigartige Weihnachtsgeschenke gekauft werden können.

Wann finden der Stendaler Weihnachtsmarkt statt?

Eröffnung: 8. Dezember 2022

Ende: 11. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten des Stendaler Weihnachtsmarktes

Donnerstag 14 Uhr bis 19 Uhr

Freitag 11 Uhr bis 21 Uhr

Samstag 11 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag 11 Uhr bis 18 Uhr

Wo findet der Stendaler Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz in Stendal statt. Die Adresse lautet: Markt, 39576 Stendal. Im Rathaus kann man die Kunsthandwerker- und Töpfermeile besuchen. Das Rathaus befindet sich auf dem Marktplatz.

Parken um den Marktplatz in Stendal

Rund um den Marktplatz in Stendal befinden sich viele Parkmöglichkeiten. Hier können Besucher des Weihnachtsmarktes ihr Auto abstellen. Drei öffentliche Parkplätze sind nur wenige Minuten vom Weihnachtsmarkt entfernt.

Weihnachtsmann zu Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Stendal

Der Marktplatz in Stendal wird am dritten Adventwochenende weihnachtlich geschmückt und beleuchtet sein. Ein riesiger Tannenbaum steht auf dem Platz und zahlreiche Buden locken mit dem Duft von Mandeln, Glühwein und Punsch. Auf dem Weihnachtsmarkt und im Rathaus können Kunsthandwerk und Töpfereien erworben werden. Ein Highlight für die Kinder: Jeden Tag um 15 Uhr wird der Weihnachtsmarkt vom Weihnachtsmann besucht.

Verkaufsoffener Sonntag in Stendal für den Weihnachtseinkauf

Am dritten Adventswochenende findet außerdem voraussichtlich ein verkaufsoffener Sonntag in Stendal statt.

Nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt können hier noch die restlichen Weihnachtsbesorgungen erledigt werden.