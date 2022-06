Prioritätenliste Welche Bauprojekte in Stendal als nächstes anstehen

Wann soll welches städtische Bauprojekt in Angriff genommen werden? Das will der Stadtrat in der heute beginnenden Sitzungsrunde mit Prioritätenlisten für den Hoch- und den Tiefbau beschließen. Die sollen dann bindend sein, wenn es finanzierbar und personell leistbar ist.