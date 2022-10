Energiekosten Wer in Stendal hilft, wenn Heizung und Strom unbezahlbar werden

Rasant steigende Energiekosten reißen seit Monaten überall Löcher in die Kassen von Firmen, Unternehmen, Verwaltung und privaten Haushalten. Doch wer hilft in Stendal all denen, die sie trotz Sparmaßnahmen nicht mehr bezahlen können?