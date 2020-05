Die Hansestadt Stendal hat gestern den Motto-Wettbewerb für den Sachsen-Anhalt-Tag 2022 gestartet. Wie die Teilnahme funktioniert.

So können Sie sich am Wettbewerb beteiligen Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz (Haupt- und Nebensitz) in Sachsen-Anhalt. Für Einzelpersonen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen die Eltern/Sorgeberechtigten im Namen des minderjährigen Kindes teilnehmen. Jeder Teilnehmer kann maximal drei Vorschläge einreichen. Abgabeschluss ist Mittwoch, 24. Juni. Die Teilnahmeformulare sind auf der Internetseite der Hansestadt Stendal www.stendal.de zu finden. Die Vorschläge inklusive des ausgefüllten Teilnahmeformulars gehen an folgende Adresse: E-Mail: info@sat2022-stendal.de E-Mail: info@sat2022-stendal.de per Post: Hansestadt StendalVeranstaltungsmanagement und Tourismus Markt 1 39 576 Hansestadt Stendal Ansprechpartnerin bei Fragen: Nadine Sandke, Telefon 03931/65 11 93, E-Mail: nadine.sandke@stendal.de Inhaltliche Kriterien/Vorgaben: Der Slogan soll kurz und prägnant sein und sich auf die Hansestadt Stendal als Ausrichterstadt des Sachsen-Anhalt-Tages 2022 beziehen. Er muss auf vielfältigen Publikationen, wie beispielsweise Programmheften, Faltblättern oder Internetauftritten Anwendung finden können. Er muss auf vielfältigen Publikationen, wie beispielsweise Programmheften, Faltblättern oder Internetauftritten Anwendung finden können. Preise Die Hansestadt Stendal setzt drei Preise aus: 1. Platz: Preisgeld in Höhe von 1000 Euro und einen 50-Euro-Gutschein für einen Restaurantbesuch2. Platz: Preisgeld in Höhe von 750 Euro und einen 50-Euro-Gutschein für einen Restaurantbesuch3. Platz: Gutschein im Wert von 350 Euro und einen 50-Euro-Gutschein für einen Restaurantbesuch 1. Platz: Preisgeld in Höhe von 1000 Euro und einen 50-Euro-Gutschein für einen Restaurantbesuch2. Platz: Preisgeld in Höhe von 750 Euro und einen 50-Euro-Gutschein für einen Restaurantbesuch3. Platz: Gutschein im Wert von 350 Euro und einen 50-Euro-Gutschein für einen Restaurantbesuch Über die Platzierungen entscheidet eine Jury, die sich aus sechs Personen zusammensetzt. Mit dabei sein werden Vertreter des Stendaler Organisationsteams sowie des Beirates zum Sachsen-Anhalt-Tag 2022 und Vertreter der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt. Die Gewinner werden am Mittwoch, 1. Juli, in Stendal öffentlich bekannt gegeben.

Stendal l Wenn vom 1. bis 3. Juli 2022 der 23. Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal gefeiert wird, heißt es zum ersten Mal: Das größte Heimatfest des Landes kehrt zurück! Denn Stendal, im Jahr 1997 Ausrichterstadt des zweiten Sachsen-Anhalt-Tages, ist die erste Kommune, die zum zweiten Mal den Zuschlag bekommen hat. Auch wenn erst in zwei Jahren gefeiert wird, haben die Organisatoren schon alle Hände voll zu tun.

„Das Thema ist jetzt schon aktuell und für uns ganz wichtig, wir sind schon vertieft in die Vorbereitung“, sagt Matthias Neumann, Mitarbeiter im Sachgebiet Tourismus und Veranstaltungsmanagement und seit einiger Zeit offiziell auch Leiter des Organisationsbüros des Sachsen-Anhalt-Tages 2022. Zusammen mit seiner Kollegin Nadine Sandke, die seit 1. April das Sachgebiet personell verstärkt, hat er vor allem im Hintergrund schon vieles vorbereitet.

1000 Euro Preisgeld für den Siegervorschlag

Doch gestern wurde der nächste große Schritt in die Öffentlichkeit gemacht – mit dem Start des Motto-Wettbewerbes. Gesucht wird ein Motto, mit dem in den nächsten zwei Jahren ordentlich die Werbetrommel gerührt werden soll. „Weltweit“, fügt Matthias Neumann hinzu, der sich auf „viel kreative, gern auch lustige Einsendungen“ freut. Wie auch Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU): „In der Stadt und der Region findet sich eine reichhaltige, bunte Kulturszene, die vor Kreativität nur so strotzt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass uns viele hervorragende Motto-Vorschläge erreichen werden.“

Gesucht werde „ein ausdrucksstarker Slogan, der auf pointierte Art und Weise die Hansestadt Stendal als Ausrichterstadt des Sachsen-Anhalt-Tages 2022 beschreibt“. Einsendeschluss ist der 24. Juni, bereits am 1. Juli sollen der Sieger sowie der Zweit- und Drittplatzierte vorgestellt werden (Teilnahmebedingungen siehe Info-Kasten). Das Datum hat die Stadt bewusst gewählt: Auf den Tag genau zwei Jahre später soll der 23. Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal eröffnet werden.

Um einen besonderen Anreiz zu schaffen, gibt es – entgegen der Vorgaben des Landes – lukrative Preise. Dafür hat sich der Beirat des Organisationsbüros, in dem von den Stadtratsfraktionen benannte Vertreter mitarbeiten, bewusst entschieden. „Denn dieses Motto wird in die ganze Welt hinausgetragen. Da wollten wir nicht mit einem kleinen Präsent als Gewinn um die Ecke kommen“, betont Matthias Neumann. Zu den Geldpreisen gibt es Restaurant-Gutscheine. „Gerade in der jetzigen Zeit liegt es uns am Herzen, die lokale Gastronomie zu unterstützen“, so Neumann.

Thematisch gibt es mehrere Ansätze, die historisch von der Hanse über den Roland und Albrecht den Bären als Stadtgründer bis zu Johann Joachim Winckelmann, dem berühmtesten Sohn der Stadt, reichen. Aus Stendaler Sicht gibt es für das Landesfest 2022 noch einen anderen wichtigen Schwerpunkt: 1000 Jahre urkundlicher Ersterwähnung Stendals.

Plakatwettbewerb schließt sich gleich an

Wenn das Motto steht, soll sich gleich der zweite wichtige Wettbewerb anschließen: der für das Plakat. „Danach starten wir dann richtig in die Werbung“, kündigt Matthias Neumann an. Motto und Plakatmotiv werden dann auf Plakaten, Flyern, in Broschüren, für Internetauftritte und anderes genutzt.

Bei der Vorbereitung arbeitet das aktuell zweiköpfige Organisationsbüro eng mit dem Beirat zusammen, der auf Beschluss des Stadtrates im Dezember vergangenen Jahres gebildet worden war. Gemeinsam werden unter anderem Ideen zusammengetragen für das Programm, in dem das Land Sachsen-Anhalt und seine Regionen ebenso berücksichtigt werden wie die urkundlich belegte 1000-jährige Geschichte Stendals.