Die Sieger der Bouletten-Meisterschaft 2020 in Stendal sind gekürt. Woraus die Sieger-Bouletten bestehen.

Stendal l Broccoli, Möhre, Zwiebel, Vollkorngetreideflocken oder Schrot, Vollkornhaferflocken, Eier, dazu Salz, Pfeffer, Sojasoße und frische Kräuter – fertig ist die Mischung für den Holsteiner Vollkornbratling, die vegetarische Boulette, mit der Antje Plewa aus Brandenburg und ihre Tochter Yasmin Kamlah aus Seehausen die diesjährige Bouletten-Meisterschaft gewonnen haben. Es war der dritte Wettbewerb dieser Art, zu dem Anke und Michael Rittmann, Inhaber von „Bouletti – Mahl Zeit!“ am Kornmarkt, aufgerufen hatten.

Abstimmung auf Facebook

Wegen Corona lief die Meisterschaft allerdings anders als bisher. Denn statt live für die Juroren zu braten, konnten die Teilnehmer in den vergangenen Wochen das Rezept inklusive Foto über Facebook, E-Mail oder per Post an Rittmanns schicken. Auf ihrer Facebook-Seite haben die Gastronomen die 14 eingesandten Boulettenrezepte anonym veröffentlicht. Kommentare in Wort, per Zeichen (Daumen hoch, Smiley) oder „Gefällt mir“-Reaktionen flossen in die Wertung ein.

Die entschieden Antje Plewa und Yasmin Kamlah für sich. Ihren Holsteiner Vollkornbratling hatten beide Frauen, die sehr gern kochen, schon vor der Meisterschaft ausprobiert. Und weil er bei ihnen und ihren Familien so gut angekommen ist, hatten sie das Rezept eingeschickt.

Bilder Yasmin Kamlah aus Seehausen bekam als junge Mutter ihren Gewinn von Michael Rittmann gebracht. Foto: Anke Rittmann



Platz zwei ging an Rosemarie Druselmann aus Schernikau. Sie hatte die erste Bouletten-Meisterschaft gewonnen und bei der zweiten den dritten Platz belegt. Sie setzt weiter auf Schweinehackfleisch als Basis, hat ihr Rezept aber verfeinert. „Dieses Mal waren außer dem Paprika kleingeschnippelte Tomaten drin“, erklärt die Schernikauerin, für die der Spaß am Boulettenbraten mittlerweile eine größere Aufgabe geworden ist. Denn seit es sich in der Familie herumgesprochen hat, werde sie häufiger um einen Brat-Gefallen gebeten.

Dritter Platz geht an Stendal

Über den dritten Platz kann sich Brigitte Krause aus Stendal freuen. Sie war mit einer Boulette aus Rinderhack, Süßkartoffeln und Curry ins Rennen gegangen. Das hatten auch Freunde aus Berlin auf der Facebook-Seite gelesen und sich gemeldet. „So habe ich gleich noch alte Kontakte reaktiviert“, freut sich die Inhaberin vom „OGI Lieblingsladen“.

Für die drei Erstplatzierten gab es gut gefüllte Kisten mit regionalen Produkten, viele davon von den Produzenten gesponsert. Für Michael Rittmann mehr als nur ein Dankeschön an die Teilnehmer, sondern eine Botschaft. Denn seit Jahren wirbt er für die regionale Vermarktung und für das Kochen mit regionalen Produkten.

Gerade in der Corona-Zeit wollten und wollen Rittmanns mit den Meisterschaften aber noch etwas anderes erreichen: dass in den Familien gemeinsam gekocht und gebraten wird, dass etwas Abwechslung vom Alltag geboten wird, „dass sich die Leute mal wieder mit Kochen beschäftigen“.

Einfaches Kochen lernen

„Es ist wichtig, dass die Leute wieder lernen, wie einfach Kochen ist“, sagt Michael Rittmann und fügt ein „mit frischen Produkten“ hinzu. Gerade in den Wochen, als viele Mütter ihre Kita- und Schulkinder daheim betreuen mussten, hatte sich die Frage nach dem täglichen Mittagessen immer wieder gestellt. Darum oder gerade deswegen hatten Rittmanns die dritte Bouletten-Meisterschaft ausgerufen. „Gehacktes gibt es immer zu kaufen“, so der Gastronom.

Für die „Bouletti“-Inhaber heißt es jetzt: Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft. „Es geht mit Eierkuchen weiter“, lädt Michael Rittmann ein. Der Wettkampf startet am 1. Juni. Der Fachmann ist schon sehr gespannt auf die Variationen beim Eierkuchenteig, aber auch auf das, was dazu gereicht wird. Die Vielfalt reicht von süß bis herzhaft. Nach Bouletten und Eierkuchen soll es bei den Meisterschaften mit Suppen und Kartoffelsalat weitergehen. Wenn Rittmanns an die kommenden Monate denken, dann auch an das nächste große Boulettenfest. Geplant ist es für den 10. Oktober.

Die Eierkuchen-Rezepte (inklusive Foto) können ab 1. Juni eingereicht werden über Facebook: @mahlzeit.stendal, per E-Mail: info@bouletti.de oder per Post sowie direkt bei Rittmanns im „Bouletti“, Kornmarkt 8, 39 576 Stendal.