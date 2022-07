Wie der Mensch seine Umwelt zerstört: Maiswüsten in der Altmark bieten keinen Lebensraum

Nach der Ausrottung von Mammut, Konik und Co. hat die Menschheit nichts dazugelernt.

Altmark - Zahlreiche Tiere und Pflanzen haben in der Altmark ihr Zuhause. In verschiedenen Episoden wird die heimische Flora und Fauna in ihren Zusammenhängen erklärt. Heute: Wie der Mensch seine Umwelt zerstört.