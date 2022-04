Wie Fensterbauer GRADO aus Stendal Ukraine-Krieg und Coronakrise trotzt

Das Werksgelände von GRADO Fenster & Türen GmbH in der Industriestraße in Stendal. Das Unternehmen hat circa 60 Mitarbeiter – 90 mit externen Kräften. Links befindet sich die Werkshalle, in der die Fenster gebaut werden. Draußen lagern die unbearbeiteten Profile.

Foto: GRADO Fenster & Türen