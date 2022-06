Wie Kinder in Stendal lernen, Müll richtig zu trennen

Kindern ein Gespür für korrekte Mülltrennung vermitteln – das ist die Mission von Entsorgungsexperten im Landkreis Stendal. Das Ergebnis der Aktion in der Ganztagsgrundschule in Stendal kann sich sehen lassen.

Stendal - „Kann man denn nicht alles einfach in eine Mülltonne werfen?“, fragt Annette Schröder vom Entsorgungsdienstleister ALS auf dem Pausenhof in die Runde. „Nein!“ – rufen ihr die Kinder der Ferienbetreuung in der Ganztagsgrundschule Stendal wie aus der Pistole geschossen zu. Ihnen kann man in puncto Mülltrennung scheinbar nichts mehr vormachen.