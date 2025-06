Stendal. - Das Rolandfest in Stendal findet an diesem Wochenende statt. Ab Donnerstag sind große Teile der Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Wie bei vielen Festen in Sachsen-Anhalt wird auch in Stendal das Sicherheitskonzept verschärft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.