Die Ehrenamtskarte in Stendal soll zugänglicher gemacht werden. Die Frage nach dem „Wie“ sorgt für Uneinigkeit.

Wie viele Stunden rechtfertigen die Ehrenamtskarte in Stendal?

Im Jahr 2024 besitzen in Stendal 226 Menschen eine Ehrenamtskarte.

Stendal - Wie viele Stunden ehrenamtliche Arbeit rechtfertigen den Erhalt der Ehrenamtskarte in Stendal? Diese Frage scheidet die Geister in den kommunalen Gremien.

Die Richtlinie für die Karte soll geändert werden. In der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch nannte Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) zwei Kernpunkte. So hätten Bürger bemängelt, dass die Karte nicht unterjährig erhalten werden kann.

Das soll sich ändern. Außerdem sollen die geforderten Stunden gesenkt werden von 120 pro Jahr auf 80 beziehungsweise 1,5 Stunden pro Woche. Die Karte soll so zugänglicher gemacht werden. Die aktuell 226 Inhaber können verschiedene Vergünstigungen in der Stadt nutzen.

Rico Goroncy (Gestaltungsbündnis) berichtete, dass die Mitglieder des Kulturausschusses empfehlen, die Stunden nicht so weit abzusenken. Das wird sich jedoch erst im Stadtrat am 9. September klären.