Stendaler Marcus Faber steht als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses bundesweit im Fokus. Die Volksstimme wirft einen Blick in den Arbeitsalltag des Bundestagsabgeordneten.

Arbeitsalltag in Berlin

Berlin/Stendal. - Er war einst der bundesweit jüngste Kreisvorsitzende der FDP und viele Jahre lang in der Kommunalpolitik aktiv. Heute ist er Vize-Landeschef und Mitglied im Bundesvorstand. Im Jahr 2017 zog Marcus Faber als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag ein, als erster altmärkischer Liberaler überhaupt, wie er selbst gern betont. Dort machte er sich als Verteidigungspolitiker einen Namen. In seinem jetzigen Amt steht er bundesweit im Fokus der Medien und dürfte aktuell wohl der prominenteste Politiker aus der Altmark sein. Seit Juni dieses Jahres leitet der 40-Jährige den Verteidigungsausschuss. Eine steile Karriere für jemanden, der mit 17 begonnen hat, Politik zu machen.