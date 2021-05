Wildpark Weißewarte lockt mit neuem Aktionsangebot auf seinen Abenteuerspielplatz

Ralf-Peter Bierstedt zeigt die neueste Mitmach-Aktion auf dem Abenteuerspielplatz des Wildparkes in Weißewarte.

Weißewarte - Spaß am Experimentieren und Selbermachen wollen die Verantwortlichen im Wildpark Weißewarte jetzt mit neuen Angeboten wecken. So gibt es seit kurzem eine Riesen-Seifenblasen-Strecke, die aus alten Fässern und langen Wollfäden an Holzstöcken entstanden ist. Die Idee dazu hatten Ralf-Peter Bierstedt und Michael Grupe vom Förderverein des Wildparkes.

In Anlehnung an große Erlebnisparks, in denen Kinder ähnliche Mitmach-Aktionen vorfinden, soll das Repertoire auf dem Abenteuerspielplatz des Wildparkes nach und nach erweitert werden.

Selber basteln und experimentieren

Bei den Riesenseifenblasen gehe es auch darum, selbst zu basteln und mit den Längen der Fäden und dem Anbringen an den Holzleisten zu experimentieren, erklärt Bierstedt. „Wir wollen den Kindern nicht alles vorgeben, sondern auch Raum für Kreativität bieten.“ Aber natürlich geht es vor allem um den Spaß. Die spezielle Seifenblasenmischung stellt Bierstedt selbst her und freut sich beim Probelauf, dass alles gut funktioniert.

Bemerkenswert sei, dass dieses Angebot auch die Erwachsenen sehr fasziniere und diese selbst erst einmal ausprobieren wollen, wie das mit den Seifenblasen klappt, berichtet Bierstedt. Schon seit längerem gib es auch eine sehr beliebte Matschstraße im Wildpark, weitere Ideen für neue Angebote seien in Planung, erläutert Michael Grupe.

Besuch aktuell nur mit negativem Coronatest

Noch immer wird für den Besuch des Wildparkes ein negativer Corona-Test benötigt (vorab als Schnelltest oder vor Ort als Selbsttest). Seither sind die Besucherzahlen deutlich zurückgegangen. Mit neuen Ideen hoffen die Betreiber nun den einen oder anderen zu überzeugen, trotz des zusätzlichen Aufwandes in den Wildpark zu kommen. Die Riesenseifenblasen sollen vor allem an den Wochenenden und bei schönem Wetter zur Verfügung stehen.