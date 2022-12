Winckelmann-Gymnasium in Stendal von Schülern überflutet

Stendal - Schüler kann das schon überfordern: Das ganze Leben hinter der Schulbank verbracht, sollen sie nun wissen, was sie den Rest ihres Lebens arbeiten wollen? Glücklicherweise gibt es Abhilfe in Form von Ausbildungsmessen, wie die in der Sporthalle des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal. Dort wurden die Betriebe förmlich überrannt.