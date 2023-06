Tangermünde - Am kommenden Wochenende, 30. Juni bis 2. Juli, wird es laut im Tangermünder Hafen. Die besten Marktschreier Deutschlands haben sich angekündigt. Diese Zunftvertreter behaupten von sich stolz, das zweitälteste Gewerbe auszuüben. Freitag und Sonnabend öffnen sie ihre Stände von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Offiziell eröffnet wird das Spektakel am Freitag um 11 Uhr. Auf die Gäste wartet das „Original Marktschreier-Frühstück“ mit einem Angebot aus Wurst und Fisch sowie Freibier für alle.

Die Marktschreier gelten in Händlerkreisen als eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Mit flotten Sprüchen heitern sie die Menschen auf und bieten gleichzeitig ihre Waren zum Verkauf an. Mit dem ein oder anderen Seitenhieb in Richtung Händlerkollegen wird nicht gegeizt.

Laut Galileo das lauteste Lebewesen der Welt

Sechs Zunftvertreter werden im Tangermünder Hafen zu erleben sein. Wohl der Bekannteste von ihnen ist der mittlerweile 60-jährige Wurst-Achim, alias Joachim Pfaff. Seit 1985 pflegt er diese Art des Verkaufens und mit einem Weltrekord von 110 Dezibel, das entspricht dem Lärm einer Motorsäge, schaffte er es sogar das Guinness-Buch der Rekorde. Das lauteste Lebewesen der Welt, festgestellt durch die Sendung Galileo, kommt mit Tonnen von Wurstwaren in die Kaiserstadt. Käthe-Kabeljau, auch als Backfisch aus Aurich bekannt, hält für die Besucher ein gigantisches Angebot an Fischbrötchen parat.

Das Sortiment an Meeresfrüchten bereichert das Original vom Hamburger Fischmarkt, Aal-Hinnerk mit Räucherfisch. Italienische Teigwaren gibt es am Stand von Nudel-Kiri und Schokolade satt bringt Milka-Maxxx in die Stadt. Schließlich ist auch noch Käse-Maik aus Osnabrück vor Ort mit einer Riesenauswahl an Käse-Markenprodukten.

Der Parkplatz an der Hafenpromenade verwandelt sich an allen drei Tagen außerdem in Gourmetmeile und Krammarkt. Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten. Ein Kinderkarussell wird aufgebaut und es sind Süßwaren und Spielzeuge im Angebot.