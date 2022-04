Nachhaltigkeit Zönu bringt Erneuerbare Energien als Experimente in die Grundschule in Lüderitz mit

Wie funktioniert eigentlich ein Windrad oder die Stromerzeugung mittels Solar? Was passiert in einer Biogasanlage? Fragen wie diese wurden den Drittklässlern der Grundschule in Lüderitz jetzt im Rahmen der langen Woche der Nachhaltigkeit beantwortet. Zu Gast war das Zentrum für Ökologie, Natur- und Umweltschutz (Zönu).