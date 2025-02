Zu viele unnötige Notrufe landen in der Leitstelle in Stendal

In der Integrierten Leitstelle Altmark in Stendal nehmen Disponent Frank Neugebauer und seine Kolleginnen und Kollegen Notrufe aus dem Landkreis Stendal und dem Altmarkkeis Salzwedel entgegen.

Stendal - 100.000 Notrufe gehen jährlich bei der Integrierten Leitstelle Altmark (ILS) in Stendal ein. Doch es könnten deutlich weniger sein, sagt ILS-Leiter Matthias Wollenheit. Anlässlich des Tags des Europäischen Notrufs 112 am 11. Februar 2025 erklärt er der Volksstimme, in welchen Fällen ein Notruf wirklich nötig ist und welche anderen Hilfsmöglichkeiten bestehen.