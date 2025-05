Wird das Rolandfest in Stendal 2025 das letzte sein oder findet es nur noch in verkleinerter Form statt? Der Stadtrat hat entschieden.

Stendal - Wird das Rolandfest in Stendal in Zukunft ausgesetzt oder findet es in kleinerer Form statt? Die Stadträte haben am 26. Mai ihre Entscheidung gefällt.