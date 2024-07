Die Schererorgel in St. Stephan Tangermünde ist 400 Jahre alt. Kantorin Olga Minkina und Ehemann David Boos laden zur Jubiläumswoche mit Überraschung ein.

Musiksommer in Tangermünde

Tangermünde. - Ein Feuerwerk der Musik wird in wenigen Tagen in der Tangermünder St.-Stephanskirche präsentiert. Der Grund: Vor 400 Jahren wurde die Schererorgel an genau diesem Ort zum ersten Mal gespielt. Und das soll gefeiert werden.