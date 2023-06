Kaufland-Kunden aufgepasst! Die Magdeburger Filialen im City Carré und der Lübecker Straße werden am Freitag bestreikt. Hat das Auswirkungen auf die Magdeburger?

Streik bei Kaufland in Magdeburg: City Carré und Lübecker Straße betroffen

Einkaufen in Magdeburg: In den Magdeburger Kaufland-Filialen im City Carré und der Lübecker Straße wird gestreikt. Das müssen die Kunden jetzt wissen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In Magdeburg wird wieder gestreikt. Diesmal sind am Freitag, 23. Juni, die Kaufland-Filialen davon betroffen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens und der Gewerkschaft Verdi hervorgeht.

Unter anderem sollen Mitarbeiter der Kaufland-Filialen in Magdeburg, City Carré und Lübecker Straße, an dem Streik teilnehmen. Gleichzeitig gibt es Entwarnung für Kunden der Einkaufsmärkte: Die Filialen haben geöffnet, die Kunden können wie gewohnt ihre Einkäufe

Grund für die Streiks sind derzeit laufende Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel.