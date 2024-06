Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bittkau. - Die historische Fahne der Freiwilligen Feuerwehr in Bittkau hat beim großen Jubiläumsfest ein neues Fahnenband bekommen. Darauf wird nicht nur an den 100. Geburtstag der Wehr in diesem Jahr erinnert, sondern auch an eine noch ältere Tradition des Schifferdorfes an der Elbe. Der Elbchor (aus den Männergesangsvereinen Bittkau und Grieben entstanden) feierte 161 Jahre Sängertradition mit einem Chortreffen, und auch das war auf dem Fahnenband zu lesen.