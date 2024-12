Weißewarte. - Der Auftakt für den ersten lebendigen Adventskalender in Weißewarte ist geschafft – und das sehr erfolgreich. Die ersten Adventsrunden an der Kirche und am Kinderheim waren mehr als gut besucht. Nachdem die Mitglieder der Kirchengemeinde am Abend des ersten Kalendertürchens die Kirche geöffnet hatten und mit den Menschen ins Gespräch gekommen waren, lud am Dienstag Betreiberin Madeleine Schulz am Kinderheim „Haus Wildpark“ ebenso zu einem Blick ins Gebäude ein.

