Der immer stärker verlandete Schwanenteich im historischen Gartenträume-Park von Tangerhütte soll saniert werden. Die Stadt will einen neuen Anlauf zur Förderung nehmen.

Tangerhütte will Teich sanieren

Tangerhütte. - In den vergangenen Jahren sind die „Augen“ des Tangerhütter Gartenträume-Parkes trüb und trocken geworden. Nun soll es einen neuen Anlauf für eine Sanierung des großen Schwanenteichs am Kunstgusspavillon geben. Wasserflächen seien die Augen einer Landschaft, so sah es Gartenbaukünstler Peter Joseph Lenné, der auch für den historischen Tangerhütter Stadtpark Pate stand. Doch fehlt das Wasser, dann glänzen die Augen nicht mehr.