Den Geschmack des eigenen Gartens für den Winter konservieren können Apfelbaumbesitzer jetzt bei Tangerhütte. Dort steht uim September eine große Apfelpresse.

Apfelpresse kommt: Obst wird auf dem Land im Kreis Stendal verwertet

Detlef Braune mit Kindern an einer handlichen Saftpresse. Die im September angekündigte wird deutlich größer sein und mehr Äpfel schaffen.

Tangerhütte. - Die ersten Apfelsorten sind reif und die Ernte in diesem Jahr gar nicht so schlecht. Grund genug, das anfallende Obst sinnvoll zu verwerten und den Geschmack des eigenen Gartens auch für den Winter zu konservieren, findet Detlef Braune vom Landschaftspflegeverband Altmark-Elb-Havel-Winkel. Er lädt zum Saften ein.