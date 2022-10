Bushaltestelle bleibt offen: Tangerhütte kapituliert vor Vandalismus

Im Mai dieses Jahres sah die Bushaltestelle an der Gemeinschaftsschule in Tangerhütte noch so aus. Wochenlang war der Hundekot an den Scheiben geblieben.

Tangerhütte - Der Wind pfeift durch die Bushaltestelle an der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte hindurch – von allen Seiten. Das Entfernen der Seiten- und Rückwände hatte die Verwaltung in Tangerhütte bereits in der Diskussion im Mai angekündigt, auch wenn mit dieser Lösung nicht jeder einverstanden war.

Vandalismus und Randalieren – vor allem von Seiten Jugendlicher sind in Tangerhütte in den vergangenen Jahren immer mehr zum Problem geworden. Auch die Bushaltestelle an der Gemeinschaftsschule war dem wiederholt zum Opfer gefallen. Dass die Sauerei aber wochenlang nicht beseitigt wurde, dafür hagelte es im Mai Kritik im Stadtrat.

Edith Braun (WG Lüderitz), die sich damals sowohl als Stadträtin und Kreisschulausschussvorsitzende für den Bau der Bushaltestelle eingesetzt hatte, protestierte bereits im Mai gegen ein Entfernen der Scheiben.

Man sollte nicht die Nutzer der Haltestelle bestrafen, fand sie und bezeichnete das damals schon als Kapitulation der Stadt.

Lange für eine neue Bushaltestelle gekämpft

Die Bushaltestelle war vom Landkreis 2013 für 65 000 Euro neu gebaut worden. Dafür musste der Kreuzungsbereich zwischen Schönwalder Straße und Seelenbinder-Ring neu gestaltet und die historische Mauer des Schulgrundstückes an die neue Kurve angepasst werden. Vorausgegangen waren jahrelange Diskussionen um einen zuvor schulfernen Haltestellenstandort in der Otto-Nuschke-Straße.

Es gab keine Überdachung, die Kinder verdrückten sich bei Regen in nahe gelegene Hauseingänge. Unbeaufsichtigt turnten Jugendliche auf Garagendächern herum, traf man sich in Gruppen und wurde Müll liegen gelassen.

Die Bushaltestelle an der Gemeinschaftsschule heute. Die Scheiben sollen nicht wieder eingesetzt werden. Foto: Birgit Schulze

Mit der neuen Bushaltestelle, um die lange gekämpft worden war, sollte alles besser werden.

Aktuell wird die Haltestelle aber für den Schulbusbetrieb nicht genutzt, weil die Gemeinschaftsschule saniert und der Schulbetrieb ans andere Ende der Stadt ausgelagert wurde. Die Bauarbeiten sollen sich nach aktuellem Stand voraussichtlich bis zum Schuljahresende 2023 hinziehen.

Braun will jetzige Lösung nicht hinnehmen

Auch in Lüderitz war Anfang August eine Scheibe der örtlichen Bushaltestelle an der Grundschule zerstört worden. Ein Ersatz sei bisher nicht installiert, so Ortsbürgermeisterin Edith Braun. Auch die jetzige Lösung an der Gemeinschaftsschule wolle sie so nicht hinnehmen, erklärt sie auf Nachfrage.

Das Büro des Bürgermeisters in Tangerhütte teilt auf Volksstimme-Anfrage mit: „Aufgrund der immer wiederkehrenden Beschmierungen und Beschädigungen der Scheiben an dieser Bushaltestelle, wurden diese dauerhaft entfernt. Eine Wiedereinsetzung ist nicht angedacht.“