Ein Veranstalterduo aus Tangerhütte lädt eine Woche nach dem Maitanz schon wieder zum Feiern ein - diesmal steht der Himmelfahrtstag im Mittelpunkt auf dem Außengelände am Kulturhaus in Tangerhütte.

In Bellingen wurde in den Mai getanzt.

Tangerhütte. - Nach dem jüngsten Tanz in den Mai in Bellingen sorgt das Veranstalterduo Alex Dahms und Eike Bräsel aus Tangerhütte bereits für das nächste Highlight für die Partygänger der Region. Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 9. Mai, wird ab 10 Uhr auf dem Außengelände des Tangerhütter Kulturhauses gefeiert.

Radfahrer und Herrentagsausflügler aller Art, aber auch alle anderen sind rund um die Freilichtbühne herzlich willkommen. DJ X-Side (Alex Dahms) sorgt für die musikalische Unterhaltung, das Gastroteam von Eike Bräsel für Getränke und der Verein „Pro Feuerwehr“ Tangerhütte sorgt für Gegrilltes. Geplant ist die Veranstaltung mit Rücksicht auf Anwohner diesmal bis 22 Uhr.

Dass die Lust am Feiern auch nach Corona nicht eingeschlafen ist, das haben die Veranstalter auch beim Tanz in den Mai in Bellingen wieder festgestellt. Vor allem junge Leute nutzten gerne das Angebot, das es erste seit drei Jahren gibt. Aufgrund des guten Zuspruchs werde man den Tanz in den Mai auch im nächsten Jahr wieder auf die Beine stellen, teilt Alex Dahms mit.