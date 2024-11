Eine von Vereinen und Privatleuten organisierte Veranstaltung in Tangerhütte bildet den Auftakt der Weihnachtsmärkte in der Region. Der Familienadventsmarkt lockt zum sechsten Mal.

Familienadventsmarkt in Tangerhütte macht zum ersten Advent den Anfang

Unter einer riesigen Lichterdecke überraschte der Weihnachtsmann auf dem Adventsmarkt in Tangerhütte viele Kinder. Auch Tilda (1) auf dem Arm von Opa Burkhard Klimt bekam etwas Süßes.

Tangerhütte. - Seit Jahren wird in Tangerhütte von Vereinen und Privatleuten ein Familienadventsmarkt an der Otto-Nuschke-Straße organisiert, der eine Alternative zum von der Stadt organisierten Weihnachtsmarkt am Rathaus sein sollte.